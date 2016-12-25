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Аббас прокомментировал резолюцию СБ ООН против израильской поселенческой деятельности

Международная панорама
25 декабря, 14:02 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
По словам палестинского лидера, резолюция способствует началу мирных переговоров
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Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас

© EPA/ATEF SAFADI

КАИР, 25 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН, осуждающая строительство поселений на палестинских землях, будет способствовать возобновлению мирных палестино-израильских переговоров. Об этом, как сообщил сайт газеты Ahram, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

"Принятие резолюции СБ ООН является моральной победой (палестинцев), это решение подтверждает незаконность израильских поселений на палестинских землях", - отметил Аббас. Однако, отметил он, "резолюция СБ совсем не означает, что проблема уже решена". По словам Аббаса, ее смысл заключается в том, что "она открыла дверь для (возобновления палестино-израильских) переговоров и для установления мира".

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Как считает Аббас, решение мирового сообщества направлено на "создание двух государств, в том числе палестинского государства в рамках границ 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме". "Без (Восточного) Иерусалима не может быть палестинского государства", - заключил палестинский лидер.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст.

В резолюции подчеркивается, что строительство поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность" и полностью выполнять "все свои обязательства в этом отношении".

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.

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