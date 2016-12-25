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СМИ: два человека стали жертвами взрыва на рождественской ярмарке в Камеруне

Международная панорама
25 декабря, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Атака была совершена террористом-смертником, сообщает Reuters
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на рождественской ярмарке в городе Мора на севере Камеруна. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что город Мора ранее уже подвергался террористическим атакам. В их организации подозреваются боевики радикальной группировки "Боко харам".

"Боко харам" (в переводе с языка хауса "Западное образование - грех") - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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