СМИ: два человека стали жертвами взрыва на рождественской ярмарке в Камеруне

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на рождественской ярмарке в городе Мора на севере Камеруна. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что город Мора ранее уже подвергался террористическим атакам. В их организации подозреваются боевики радикальной группировки "Боко харам".
"Боко харам" (в переводе с языка хауса "Западное образование - грех") - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.
"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.
В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).