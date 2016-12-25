Украинские военные и ЛНР обменялись телами погибших военнослужащих

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины и представители провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обменялись телами погибших по формуле "два на два". Об этом в воскресенье сообщило "Общественное ТВ".

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"В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге украинских военных", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что представители министерства обороны Украины так же передали ЛНР тела двух погибших.

Передача бойцов, погибших в районе Дебальцева 18 декабря, проходила под наблюдением членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и стала возможна благодаря Минским договоренностям, отмечает "Общественное ТВ".

Подразделения ВСУ 18 декабря под прикрытием артиллерии предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. Эти действие украинской армии привели к очередному витку эскалации в этом районе Донбасса. Как сообщил представитель народной милиции ЛНР Олег Анащенко, украинские силовики тогда потеряли убитыми 50 человек, еще около 100 военных получили ранения. В то же время в ВСУ заявили о пяти погибших украинских военных и одном пленном.

21 декабря контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о введении "режима тишины" в Донбассе с полуночи 24 декабря по киевскому времени.