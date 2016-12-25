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Не менее 13 человек стали жертвами атаки в ДРК

Международная панорама
25 декабря, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Повстанцы нанде совершили атаку с использованием огнестрельного оружия и мачете 25 декабря
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 представителей этнической группы хуту погибли  в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения повстанцев народности нанде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Повстанцы нанде совершили атаку с использованием огнестрельного оружия и мачете 25 декабря. Как отмечает агентство, вероятно, повстанцы таким образом решили отомстить этнической группе хуту за гибель 17 мирных жителей народности нанде на прошлой неделе.

Между тем, как по данным властей провинции Северное Киву, в ночь на 22 декабря боевики повстанческой группировки и представители отрядов народной самообороны хуту с огнестрельным оружием и мачете напали на район Бваланда (80 км к северу от административного центра провинции) и убили 13 человек. Все жертвы являются представителями народности нанде.

В 2016 году в провинции Северное Киву была отмечена целая серия подобных нападений, жертвами которых стали десятки людей.

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