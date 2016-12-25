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Нетаньяху: резолюцию по поселениям сформулировала и продвигала администрация Обамы

Международная панорама
25 декабря, 15:23 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Эти действия Вашингтона "противоречат "политике США, взявших на себя обязательство не предпринимать попыток навязать условия соглашения о постоянном статусе"
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Gali Tibbon, Pool via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что утвержденная в пятницу резолюция Совета Безопасности ООН по поселениям была сформулирована и инициирована администрацией президента США Барака Обамы. С таким заявлением он выступил в воскресенье на еженедельном собрании правительства еврейского государства в Иерусалиме.

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"По имеющейся у нас информации, эта резолюция, без сомнений, была инициирована администрацией Обамы, стоявшей за кулисами, подготовившей формулировки и потребовавшей ее принятия", - говорится в заявлении Нетаньяху, которое распространила его канцелярия.

По мнению премьера, такие действия Вашингтона "противоречат традиционной политике США, взявших на себя обязательство не предпринимать попыток навязать условия соглашения о постоянном статусе (урегулирования с палестинцами - прим. корр.) и не поднимать относящиеся к нему вопросы в Совете Безопасности ООН, а также однозначным обязательствам самого президента Обамы, данным им в 2011 году, избегать подобных шагов". Премьер добавил, что "разделяет гнев членов (израильского) правительства и их разочарование несправедливой, враждебной по отношению к государству Израиль резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН".

Нетаньяху отметил, что "на протяжении десятилетий существовали разногласия между американским и израильским правительствами по вопросу поселений". "Вместе с тем мы всегда соглашались в том, что Совет Безопасности ООН - неподходящее место для решения данного вопроса, - продолжил он. - Мы знали, что обращение в этот орган лишь усложнит переговорный процесс и отдалит от нас достижение мира".

Премьер сообщил, что в минувший в четверг заявил госсекретарю США Джону Керри, что "друзья не выясняют отношения в Совбезе ООН". При этом "заявления наших (Израиля) друзей в США, как республиканцев, так и демократов, вселяют в меня уверенность", добавил Нетаньяху. "Я надеюсь начать работать с нашими друзьями и с новой администрацией США, которая приступит к исполнению своих обязанностей в следующем месяце", - сказал он.

Премьер пообещал также, что правительство сделает "все возможное, чтобы Израилю не был нанесен ущерб этой постыдной резолюцией". Он добавил, что уже рекомендовал "министрам действовать рассудительно, ответственно и хладнокровно, как в делах, так и на словах". Премьер официально сообщил членам правительства, что "отдал распоряжение МИД Израиля подготовить программу действий в отношении ООН и других международных организаций и представить ее на заседании кабинета через месяц". "До тех пор мы будем рассматривать также и дополнительные шаги", - добавил он.

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