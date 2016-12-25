Украинцы несут цветы и свечи к посольству РФ в Киеве в память о погибших на борту Ту-154

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в районе Сочи.
Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Олег Гришин.
"К зданию посольства России люди несут цветы и свечи",- сообщил он.
В то же время официальные власти Украины пока никак не отреагировали на авиакатастрофу.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров после вылета из Сочи.
В оборонном ведомстве заявили, на борту воздушного судна находились 92 человека. Это были военнослужащие ВС РФ, артисты ансамбля имени А.В. Александрова, представители российских СМИ и Елизавета Глинка (доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.
Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
"Они были незаменимые": реакция на крушение самолета Минобороны в Сочи
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий