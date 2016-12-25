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Украинцы несут цветы и свечи к посольству РФ в Киеве в память о погибших на борту Ту-154

Международная панорама
25 декабря, 15:26 дата обновления: 25 декабря, 15:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, декабря. /ТАСС
Официальные власти Украины пока никак не отреагировали на авиакатастрофу
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© Посольство РФ в Киеве/ТАСС

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в районе Сочи.

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Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Олег Гришин.

"К зданию посольства России люди несут цветы и свечи",- сообщил он.

В то же время официальные власти Украины пока никак не отреагировали на авиакатастрофу.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров после вылета из Сочи.

В оборонном ведомстве заявили, на борту воздушного судна находились 92 человека. Это были военнослужащие ВС РФ, артисты ансамбля имени А.В. Александрова, представители российских СМИ и Елизавета Глинка (доктор Лиза),  директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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