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Правительство ФРГ призвали меньше ориентироваться на США и развивать сотрудничество с РФ

Международная панорама
25 декабря, 16:19 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Германская оппозиционная Левая партия призвала официальный Берлин прекратить участие в совместных с другими членами НАТО военных операциях и "не встраиваться в гегемонию США"
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БЕРЛИН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Правительству ФРГ следует пересмотреть свою внешнюю политику, меньше ориентироваться на США и активизировать сотрудничество с Россией.

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Такое мнение выразила сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. По ее мнению, Берлин должен прекратить участие в совместных с другими членами НАТО военных операциях и "не встраиваться в гегемонию США".

"Мы должны продолжать оказывать гуманитарную помощь, но все операции при участии бундесвера, в которых гибнут люди, необходимо немедленно прекратить", - убеждена Вагенкнехт. Она считает, что Вашингтон превратил НАТО в "интервенционистский альянс", который нужно заменить коллективной системой безопасности с участием России. По словам политика, партнерство с РФ в этой сфере отвечает интересам Европы.

"Традиция разрядки заключалась в том, чтобы за счет сотрудничества и совместного обеспечения безопасности исключить возможность военной конфронтации с Москвой, - заявила она. - Эту традицию мы должны продолжить, включая отказ от действий, которые могут быть восприняты Россией как провокация".

По мнению Вагенкнехт, в укреплении экстремистских организаций, таких как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), виноваты именно западные страны. "Нам нужно вообще говорить о том, почему происходит так много терактов в Германии, Европе, на Ближнем Востоке, какую ответственность несет западная, в первую очередь американская, но также германская внешняя политика за укрепление ИГ и других террористических группировок", - подчеркнула она.

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Как констатировала представитель левых, в течение последних 15 лет ведется "так называемая война с террором" в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. "Итогом этой войны стало то, что исламский терроризм не ослаблен, а наоборот серьезно усилился", - сказала она, отметив, что из-за участия бундесвера в военных кампаниях Германия и сама стала мишенью террористов. "Мы должны эту политику изменить", - убеждена Вагенкнехт.

По ее словам, несправедливо также обвинять власти в Дамаске или российские ВКС в гибели мирных жителей во время военных действий, "поскольку при атаках возглавляемой США коалиции гибнет не поддающееся подсчету число мирных жителей, как в (сирийской) Ракке и (иракском) Мосуле". "Совершенно нечестно обвинять Россию и делать то же самое", - подчеркнула политик. Кроме того, она полагает, что попытки создания бесполетной зоны над Сирией могут привести к военному конфликту с РФ, и назвала эту инициативу безответственной.

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