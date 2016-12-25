Посольство КНР в РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Сочи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Посольство КНР в России выразило соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 в Сочи. Соответствующая телеграмма была направлена в МИД РФ.

"Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел РФ и имеет честь выразить чувства глубокого соболезнования в связи с крушением Ту-154 Министерства обороны, на борту которого находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, - говорится в документе. - В Китае хорошо знают коллектив Ансамбля и ценят его вклад в активизацию культурного обмена между нашими странами. Посольство просит передать слова утешения родным и близким погибших".

Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:27 мск после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. В нем находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров, уже обнаружены тела 10 погибших.