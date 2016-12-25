Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иванич: попытки обсуждать сейчас вопрос членства Боснии и Герцеговины в НАТО нереальны

Международная панорама
25 декабря, 18:04 UTC+3 САРАЕВО САРАЕВО 25, декабря. /ТАСС
Председатель Президиума БиГ отметил, что "есть определенные сомнения, сможет ли ЕС выжить и дождемся ли мы вообще того времени, когда бы БиГ смогла стать частью ЕС"
Материал из 1 страницы

САРАЕВО, 25 декабря. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) в обозримой перспективе может присоединиться к Евросоюзу, однако говорить о ее членстве в НАТО пока слишком рано. Такое мнение выразил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману председатель Президиума (коллегиального органа руководства) БиГ Младен Иванич.

Интервью

Младен Иванич и Михаил Гусман

Младен Иванич: РФ - одна из стран, гарантирующих, что мы будем жить в мире и стабильности

Перейти в раздел Интервью

"Это два разных процесса. Первый касается Евросоюза, и по нему в Боснии и Герцеговине нет особо больших противоречий. В целом большинство здесь полагает, что если ЕС справится с теми трудностями, с которыми он сталкивается, то БиГ рано или поздно станет частью Евросоюза. В какой-то мере назову это единой позицией и всех трех народов в целом, и политических сил в каждом из них по отдельности", - сказал он, добавив, что "степень согласия по этому вопросу высока".

Как отметил Иванич, "есть определенные сомнения, сможет ли ЕС выжить и дождемся ли мы вообще того времени, когда бы БиГ смогла стать частью ЕС". "Думаю, что Евросоюз справится с трудностями, а базовым принципом будущего существования ЕС, по моему мнению, является безопасность - безопасность от радикализма и терроризма. Я не вижу ни одной европейской страны, способной самостоятельно бороться с этой проблемой. И помимо нынешних экономических трудностей и трансформаций, через которые ЕС пройдет, основой для будущего Евросоюза станет именно безопасность", - подчеркнул он.

Что касается НАТО, то, по признанию Иванича, "здесь есть разногласия". "Представители бошняков (боснийских мусульман) и хорватов вошли бы в НАТО хоть завтра, представители сербского народа очень сдержанны. В Баня-Луке довольно-таки ясная позиция по этому вопросу, и в случае его постановки его должны решать граждане Республики Сербской на референдуме", - заметил он.

"По моему мнению, тема НАТО выносится на повестку дня очень рано. Во-первых, пока у нас нет никаких условий для членства, по которым бы мы могли высказаться, а во-вторых, думаю, это невозможно в практическом плане, и вряд ли найдется хотя бы один политик в Республике Сербской, который бы поддержал вступление БиГ в НАТО прежде, чем там окажется Сербия. Такая ситуация бы означала, что мы сами поделили бы народ пополам на тех, кто в НАТО, и тех, кто нет", - полагает Иванич.

По его словам, даже если представить, что кто-то из сербских политиков поддержит такой шаг, "вряд ли бы он выжил в политическом плане, несомненно, он бы проиграл выборы и был сброшен с политической сцены". "Поэтому думаю, что в части сербского политсегмента решение по этому вопросу главным образом будет зависеть от Сербии. Позиция Сербии - это нейтралитет. По моему мнению, это значит, что дальнейшие попытки вынести вопрос членства БиГ в НАТО на повестку дня нереальны", - добавил он.

Полный текст опубликован на сайте ТАСС и в "Российской газете", интервью также будет показано на телеканале "Россия 24".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Иванич, Младен
Страны
Босния и Герцеговина
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
3
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы
4
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня