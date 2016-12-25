Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и выразил самые искренние соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в Сочи.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии.

В разговоре принял участие Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России.

Утром 25 декабря через несколько минут после взлета в Сочи разбился Ту-154, перевозивший военнослужащих, представителей СМИ и более участников ансамбля имени А. В. Александрова, включая руководителя Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

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