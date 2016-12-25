СМИ: не менее 20 мирных жителей погибли при авиаударе по рынку в Эль-Баадже

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара по населенному пункту Эль-Баадж к западу от иракского города Мосул (неподалеку от границы с Сирией). Об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на представителя властей провинции Найнава.
По его информации, удар пришелся на рынок этого населенного пункта, находящегося в 140 км к западу от Мосула, более двух лет удерживаемого боевиками террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В результате бомбардировки 20 мирных жителей погибли, среди них дети, около 55 человек получили ранения различной степени тяжести.
Телеканал не располагает информацией о том, ВВС какой страны совершили бомбардировку.
16 декабря телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что, согласно данным, которым располагает командование армии Ирака, в городке Эль-Баадж находится главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.