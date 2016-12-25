СМИ: премьер Израиля вызвал посла США в связи с резолюцией СБ ООН по поселениям

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал посла США Дана Шапиро в связи с принятием Советом Безопасности ООН резолюции по поселенческой деятельности. Об этом сообщила газета "Гаарец".
Данную информацию ей подтвердили сотрудники офиса главы правительства. Издание отметило необычность такого шага, подчеркнув, что, в отличие от руководителей диппредставительств других стран, которые были вызваны ранее в МИД, с американским послом Нетаньяху встретится лично. Ожидается, что аудиенция состоится вечером.
Израильский МИД приглашал на беседу послов стран - членов СБ ООН, поддержавших резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских территориях. Газета проинформировала, что были вызваны послы России, Китая, Японии, Украины, Франции, Великобритании, Анголы, Египта, Уругвая и Испании.
США воздержались от голосования по данной резолюции, что сделало возможным ее принятие.
Нетаньяху на состоявшемся сегодня еженедельном заседании правительства еврейского государства выразил уверенность в том, что утвержденная в пятницу резолюция СБ ООН по поселениям была сформулирована и инициирована администрацией президента США Барака Обамы.