Количество прибывших в Швецию мигрантов снизилось на 80%

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СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Количество соискателей убежища в Швеции снизилось в 2016 году на 80% по сравнению с прошлым годом. Если в 2015 году в королевство прибыли рекордные 163 тыс. мигрантов, то к середине декабря 2016 года в страну приехали только 28 тыс. соискателей убежища. Об этом сообщает телеканал CVT.
"Между ЕС и Турцией теперь есть договор, который затрудняет мигрантам возможность пересекать границу. В самой Швеции изменено законодательство: у нас больше нет постоянного вида на жительство и осложнено воссоединение семей", - комментирует представитель Миграционного управления Фредрик Бенгтссон.
По его словам, также резко снизилось количество несовершеннолетних беженцев, прибывающих в Швецию без сопровождения взрослых, - с 35360 в 2015 году до 2100 в этом году.
"В прошлом году абсолютное большинство таких мигрантов были выходцами из Афганистана, у которых крайне редко есть документы. Это осложняет им дорогу в Швецию, так как по пути сюда их останавливают при прохождении контроля", - поясняет Бенгтссон.