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Al Jazeera: ВС США ведут артиллерийский обстрел позиций ИГ в Мосуле

Международная панорама
25 декабря, 20:52 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Ранее США ограничивались только поддержкой иракской армии с воздуха в рамках международной коалиции
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© AP Photo/Marko Drobnjakovic

КАИР, 25 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Американские военные ведут артиллерийский обстрел тех районов иракского города Мосул, где расположены позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным военных источников, "американские силы обстреливают из артиллерии позиции ИГ в Мосуле". Отмечается, что до сих пор США ограничивались только поддержкой иракской армии с воздуха в рамках международной коалиции. Об участии частей американских ВС в наземных боевых действиях против террористов в этом районе не сообщалось.

Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная кампания по его освобождению от формирований террористов началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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