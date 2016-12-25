Башар Асад посетил на Рождество сиротский приют в монастыре Сейдная

БЕЙРУТ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад и его семья посетили по случаю праздника Рождества Христова сиротский приют в женском монастыре Сейдная под Дамаском. Об этом сообщила канцелярия главы государства на странице в сети микроблогов Twitter.

Syrian Presidency

Согласно изложенной в сообщении информации, Асад и его супруга Асма тепло пообщались с детьми и передали им подарки. Настоятельница монастыря поблагодарила высоких гостей за проявленную заботу о воспитанницах обители.

Монастырь Сейдная, где хранится чудотворная икона Пресвятой Богородице (VIII века), вместе с монастырем Святой Равноапостольной Феклы в Маалюле являются наиболее почитаемыми христианскими обителями на Ближнем Востоке. До начала конфликта в Сирии в 2011 году по числу паломников они занимали второе место после Иерусалима.

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Президент Асад и его супруга по традиции посещают на религиозные и национальные праздники школы, больницы и приюты. По их инициативе, в Сирии реализуется программа помощи инвалидам войны и их семьям.

Сирийские христиане (православные и католики) встречают Рождество Христово по Григорианскому календарю. Праздничные служения прошли в Дамаске, Алеппо, Хомсе, Тартусе и других городах страны. Как передало агентство САНА, патриарх сиро-яковитской церкви Мар Игнатиус Эфрем П в своей проповеди поздравил сирийский народ с освобождением города Алеппо. "Бойцы национальной армии, сражаясь с бандами террористов, защищают от них христиан не только в самой Сирии, но и в соседнем Ливане и Ираке", - сказал он.