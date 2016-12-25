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СМИ: боевики обстреляли на Рождество христианский квартал Касаа в Дамаске

Международная панорама
25 декабря, 23:40 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Минометные снаряды были выпущены террористами в момент празднования населением Рождества Христова, заявили агентству SANA в полиции
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БЕЙРУТ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики из экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли в Дамаске христианский квартал Касаа. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, "минометные снаряды были выпущены террористами в момент празднования населением Рождества Христова".

По его информации, не менее трех из них разорвались у здания французского госпиталя. "Нанесен только материальный урон, пострадавших среди персонала и пациентов нет", - уточнили в полиции.

Сирийские христиане (православные и католики) встречают Рождество Христово по григорианскому календарю. Праздничные служения прошли в Дамаске, Алеппо, Хомсе, Тартусе и других городах страны. Как передало агентство SANA, патриарх сиро-яковитской церкви Мар Игнатиус Эфрем II в своей проповеди поздравил сирийский народ с освобождением города Алеппо. "Бойцы национальной армии, сражаясь с бандами террористов, защищают от них христиан не только в самой Сирии, но и в соседнем Ливане и Ираке", - сказал он.

Эфрем II призвал вызволить из плена всех заложников из числа церковнослужителей и членов христианских общин, в том числе похищенных в Алеппо в 2012 году митрополитов Павла Язиджи и Иоанна Ибрахима. "Мы молимся об их скорейшем возвращении и просим помощи в их освобождении у всех, кто может этому содействовать", - отметил патриарх.

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