Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В штабе Трампа пообещали отменить до 70% указов Обамы

Международная панорама
25 декабря, 23:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ранее нынешний глава американской администрации подписал законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе Россию
Материал из 1 страницы
© EPA/DAN ANDERSON

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником Бараком Обамой. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц республиканца.

Смотрите также
Переходный период в США: от Обамы к Трампу

"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться", - заметил Гингрич. "Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - убежден он.

Политик выразил уверенность, что избранному главе государства в конце концов удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию. По словам Гингрича, "это можно обойти" с помощью "сообразительных юристов".

"От отчаяния он (Обама) беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", - пояснил Гингрич.

Смотрите также
Обама одобрил выделение средств для стран НАТО и запрет на сотрудничество Пентагона с РФ

Во время беседы с ним сотрудники Fox News упоминали решение Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большинства принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, этот шаг, предпринятый в координации с канадскими властями, позволит "защитить экосистему Арктики".

Президент ранее подписал также законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе Россию. В тот же день был подписан и законопроект о финансировании и направлениях политики Пентагона на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо всего прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Иными словами, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
Темы дня