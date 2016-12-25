МИД Украины объяснил причины голосования за антиизраильскую резолюцию в СБ ООН

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МИД Украины обнародовал сегодня заявление с объяснением причин голосования в Совете Безопасности ООН за резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля. Документ размещен на официальном сайте МИД Украины.

"Наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины", - говорится в заявлении. Отмечается, что Украина "неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву".

"Уверены, что активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружественным украинского-израильским отношениям, основанным на взаимном уважении и общности интересов", - подытожили в МИД.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить предстоявший на следующей неделе визит в еврейское государство главы правительства Украины Владимира Гройсмана из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям.