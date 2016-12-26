Китай сделал представление США в связи с вмешательством Пентагона в дела Тайваня

ПЕКИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. КНР выразил протест США в связи с подписанием Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону средств в 2017 году, в котором предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с Тайванем. Соответствующее заявление было размещено на сайте МИД КНР.

"Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", - отмечается в тексте заявления.

Президент США подписал 23 декабря законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017-м финансовом году, затрагивающий в том числе интересы России и предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО). Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.