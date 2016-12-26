Китай сделал представление США в связи с вмешательством Пентагона в дела Тайваня

Джордж Майкл скончался в возрасте 53 летКультура 26 декабря, 2:04
Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы ГлинкиОбщество 26 декабря, 2:03
СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Спартака" ПромесаСпорт 26 декабря, 1:55
Два подводных аппарата в ближайшие часы прибудут на место крушения Ту-154Происшествия 26 декабря, 1:30
"Кливленд" победил "Голден Стэйт" в матче НБАСпорт 26 декабря, 1:24
Республиканцы отвергли обвинения в попытке сравнить Трампа с Иисусом на РождествоМеждународная панорама 26 декабря, 1:09
Состояние актрисы Кэрри Фишер стабилизировалось после сердечного приступаКультура 26 декабря, 0:44
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в КанадеСпорт 26 декабря, 0:40
"Автомобилист" и минское "Динамо" начинают борьбу за Кубок Шпенглера по хоккеюСпорт 26 декабря, 0:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. КНР выразил протест США в связи с подписанием Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону средств в 2017 году, в котором предусмотрены статьи о развитии военного сотрудничества с Тайванем. Соответствующее заявление было размещено на сайте МИД КНР.
"Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", - отмечается в тексте заявления.
Президент США подписал 23 декабря законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017-м финансовом году, затрагивающий в том числе интересы России и предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО). Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.