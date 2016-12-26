В Японии расширят число сотрудников военных баз США, подотчетных местному суду

ТОКИО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Власти Японии и США достигли принципиальной договоренности о сокращении числа гражданских служащих американских военных баз, которые обладают фактическим иммунитетом в отношении местной юридической системы. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Токио глава МИД Фумио Кисида.

"Договоренность послужит средством предотвращения новых инцидентов",- сказал министр. Он дал понять, что Токио будет стремиться к подписанию соответствующего документа еще при нынешней американской администрации президента Барака Обамы.

К вопросу о сокращении числа гражданских служащих военных баз США в Японии, подлежащих в первую очередь американской, а не японской юрисдикции в случае совершения преступлений, вновь пришлось вернуться весной нынешнего года. Тогда один из таких сотрудников был уличен в убийстве девушки на южном японском острове Окинава. В конечном итоге он был выдан местным полицейским и судебным властям, однако до этого оставался в недоступности на территории одной из американских баз.

В настоящее время в Японии находятся около 7 тыс. гражданских сотрудников военных объектов США, как правило, это технические работники и консультанты.