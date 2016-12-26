Spiegel: власти ФРГ зафиксировали в 2016 году трехкратный рост числа беженцев из Турции

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти ФРГ констатировали, что число запросивших в стране статус беженца граждан Турции утроилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на данные федерального правительства.
За весь 2015 год лишь 1,8 тыс. турецких граждан запросили убежища в Германии, а с января по ноябрь этого года - уже 5,2 тыс. Более 4 тыс. (около 80%) из них являются этническими курдами - в последнее время власти Турции активизировали борьбу с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и задержали лидеров представленной в парламенте прокурдской Партии демократии народов. "Анкара ведет непримиримый бой с курдским населением", - приводит издание слова депутата Бундестага от Левой партии (ЛП) Уллы Йельпке. Именно ЛП инициировала сбор данных о прибывающих турецких беженцах.
Эксперты в Германии связывают резкий рост данного показателя с подавлением путча 15 июля. "Турция - это ни в коем случае не безопасная страна и не то место, где беженцы могут найти убежище", - заявила Йельпке. При этом на территории республики, согласно договору с ЕС, в данный момент находятся до 3 млн. беженцев из Сирии.
Ранее несколько десятков военнослужащих турецкой армии, проходящих службу на авиабазе НАТО в германском городе Рамштайн, запросили политическое убежище в ФРГ. Причиной подачи прошений они назвали политическую ситуацию на родине, где после путча задержаны уже 7,5 тыс. человек, из них свыше 6 тыс. - военнослужащие, а также полицейские, судьи и прокуроры.
7 октября стало известно, что несколько турецких дипломатов запросили убежище в ФРГ, опасаясь преследований из-за неудавшейся попытки госпереворота. В конце сентября сотни сторонников турецкого оппозиционера и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки переворота, также обратились с таким прошением к властям Германии.