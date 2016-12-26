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Абэ высказался относительно своей будущей поездки на Перл-Харбор

Международная панорама
26 декабря, 8:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
По словам премьер-министра Японии, поездка на военно-морскую базу покажет миру, что Токио больше никогда не намерен воевать
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его поездка на Перл-Харбор призвана показать миру, что Токио больше никогда не намерен воевать. Он подчеркнул это в своей речи перед членами Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) - штаба крупного капитала страны.

"Я намерен из Перл-Харбора направить сигнал, устремленный в будущее - нельзя повторять трагедию войны",- сказал премьер.

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"Союз Японии и США - это альянс мечты, призванный решать различные проблемы нашего мира, - считает Абэ. - Надеюсь, что моя поездка станет историческим визитом, когда лидеры Японии и США вместе посетят Перл-Харбор в знак примирения".

Японский премьер 26 декабря отправляется на Гавайи. 27 декабря по местному времени он посетит вместе с президентом США Бараком Обамой Перл-Харбор, где примет участие в траурных церемониях. Они призваны почтить память жертв японского удара по этой военно-морской базе США, который был нанесен 75 лет назад - в декабре 1941 года.

В результате нападения были уничтожены или сильно повреждены 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2403 человека, 1178 были ранены. Потери Японии составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. США после этого объявили войну Японии и фактически вступили тем самым во Вторую мировую войну.

В мае нынешнего года Обама стал первым американским президентом, посетившим Хиросиму. Он встретился с жертвами ядерных бомбардировок, осудил ужасы войны, но извинений за атомные удары приносить не стал. США официально считают, что они были обусловлены логикой войны и ускорили ее завершение.

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Персоны
Абэ, Синдзо Обама, Барак
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