Хакеры Anonymous задержаны в Таиланде

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БАНГКОК, 26 декабря. /ТАСС/. Девять человек задержаны в Таиланде по подозрению в совершении хакерский атак на правительственные сайты. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как заявили агентству в местной полиции, одному из задержанных уже предъявлены обвинения в нарушении закона "О компьютерных преступлениях".
На прошлой неделе газета Bangkok Post сообщила, что группа неизвестных хакеров атаковала ряд интернет-сайтов, принадлежащих правительству Таиланда.
По сведениям издания, ответственность за произошедшее взяли на себя хакеры, связанные с международной группировкой Anonymous.
Они пообещали продолжить выводить из строя правительственные сайты. Их действия стали ответом на принятие ранее поправок в местный закон "О компьютерных преступлениях".
Поправки, дающие специальной правительственной комиссии право без судебного решения блокировать сайты, "нарушающие моральные устои общества", вызвали широкий общественный резонанс. Противники нововведений опасаются, что власти будут злоупотреблять своими полномочиями.