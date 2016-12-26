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Губернатор Окинавы отменил запрет на перенос авиабазы США

Международная панорама
26 декабря, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Таким образом Такэси Онага подчинился решению Верховного суда Японии, несмотря на то, что лично не согласен с решением инстанции
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Такэси Онага

Такэси Онага

© EPA/KIMIMASA MAYAMA/POOL

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор префектуры Окинава Такэси Онага подчинился решению Верховного суда Японии и отменил запрет на перенос авиабазы морской пехоты США Футэмма, расположенной на южном острове Окинава, несмотря на свое личное несогласие по этому вопросу. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Таким образом, теперь могут быть возобновлены приостановленные в марте насыпные работы в районе Хэноко, куда будет перенесена база. 20 декабря Верховный суд Японии вынес решение в пользу правительства страны, которое добивается переноса авиабазы морской пехоты США.

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Вопрос о передислокации американской авиабазы Футэмма, расположенной в густонаселенном городе Гинован, обсуждается с 2006 года. Местные власти при поддержке инициативных групп граждан сначала настаивали на ее полном выводе с Окинавы. Однако в 2013 году администрация префектуры согласилась ограничиться переводом военного объекта в другой район острова.

Предпочтение было отдано Хэноко - правительство Синдзо Абэ называет этот вариант единственно возможным. Такой же позиции придерживаются и США. Между тем противники этого плана, среди которых солидная часть населения префектуры, настаивают на выводе базы за ее пределы, поскольку называют присутствие американских военных на этой территории "серьезным бременем".

Само разрешение на перенос базы было выдано бывшим губернатором Окинавы Хирокадзу Накаимой. Онага занимает более жесткую позицию по этому вопросу. Он неоднократно заявлял, что разрешение было ошибочным и незаконным, и даже пытался аннулировать его.

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