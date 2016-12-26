Квартирный вопрос: почему ООН запретила Израилю строить новые поселения

В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Это первый подобный документ, прошедший через Совбез за восемь лет. ТАСС вспоминает историю израильских поселений на палестинских территориях и рассказывает, почему резолюция ООН, скорее всего, не сможет положить конец экспансии и заключению мирного договора между израильтянами и палестинцами.

Как все начиналось

Из 3 млн людей, в настоящее время проживающих на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, примерно 20% — евреи, граждане Израиля, жители тех самых еврейских районов Восточного Иерусалима и поселений, против которых, по сути, направлена резолюция ООН.

С 1922 по 1948 год территория нынешних Израиля и Палестины находилась под действием Британского мандата. Однако затем на фоне обострения на этой территории арабо-еврейского конфликта земли было решено поделить, создав два государства: Израиль для евреев и Палестину для арабов. 29 ноября 1947 года недавно созданная Организация Объединенных Наций (ООН) приняла План по разделу Палестины, о создании Государства Израиль было провозглашено в день окончания мандата — 14 мая 1948 года.

Однако этим решением остались недовольны соседи Израиля — арабские государства, которые рассматривали возникновение этой страны как очередное проявление европейской колониальной политики. Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну Израилю. Она продолжалась до 1949 года, и за это время израильские войска сумели занять больше территорий, чем предусматривалось изначальным планом ООН. Во время мирных переговоров между Израилем и Палестиной была проведена линия прекращения огня. Для ее начертания была использована зеленая краска, поэтому граница получила название "зеленая линия".

Хрупкий режим прекращения огня продержался до 1967 года, когда разразилась Шестидневная война. За короткий период с 5 по 10 июня израильские войска захватили не только Сектор Газа и Западный берег, но и Восточный Иерусалим, Голанские высоты, а также Синайский полуостров. Перед Израилем встал вопрос, что делать с Западным берегом: 1) аннексировать его, предоставив 1,1 млн арабов, проживавших там на тот момент, израильское гражданство; 2) вернуть его обратно под контроль своего врага — Иордании; 3) предоставить местным жителям право создать свое автономное государство — Палестину.

Этот вопрос стал предметом для широчайшей дискуссии в Израиле. Многие граждане страны рассматривали победу в Шестидневной войне как знак того, что евреям суждено вернуть себе те территории, на которых зарождалась история еврейского народа — речь идет об Иудее и Самарии, которые и составляют бóльшую часть Западного берега. На фоне этих дискуссий тысячи израильтян начали переселяться на территории Западного берега, не имея на это никакого разрешения со стороны государства или международных организаций. Однако остановить их уже было невозможно, и с тех пор любые политические обсуждения о принадлежности Западного берега должны были учитывать израильское присутствие на этих территориях.

ООН, по сути, назвала поселения незаконными, что было зафиксировано в соответствующей резолюции 1979 года, гласившей: "Политика и практика Израиля по созданию поселений на палестинских и иных арабских оккупированных территориях с 1967 года не имеет законных оснований и представляет собой серьезное препятствие для установления всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира на Ближнем Востоке". С тех пор сформировалось две точки зрения относительно поселений: израильская, согласно которой евреи лишь переезжают на ранее незаселенные земли, отвоеванные ими во время войны и представляющие для них большую духовную значимость; и международная, согласно которой Израиль осуществляет экспансию и колонизацию территории, которая ему не принадлежит.

Разделяй и заселяй

В последующие десятилетия все больше ветвей государственной власти в Израиле начали поддерживать заселение Западного берега, мобилизуя общественное мнение на свою сторону. Министерство строительства страны совместно с Минобороны разработало и внедрило план по развитию региона, одним из главных пунктов которого было создание дорожной инфраструктуры для соединения поселений в одну транспортную сеть. Таким образом, из нескольких разрозненных поселений израильтяне переселенцы превратились в институционализированную группу, полностью поддерживаемую Государством Израиль. Разумеется, такое положение дел не устраивало местных палестинцев, которые протестовали против экспансии, в том числе с применением силовых методов.

Чтобы положить конец насилию, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, президент США Билл Клинтон и палестинский лидер Ясир Арафат подписали в 1993 году соглашение в Осло — документ, который установил палестинское самоуправление и разделил Западный берег на три зоны: А, где Палестина имела полный политический и военный контроль (это примерно 19% Западного берега); B, где Палестина имела политический, но не военный контроль (22%), и C — зона, находящаяся под полным политическим и военным контролем Израиля (59–60% территории). Именно в зоне С и располагаются израильские поселения, соединенные с остальной страной разветвленной дорожной сетью. Там же сосредоточены запасы водных и минеральных ресурсов, а также наиболее пригодные для сельского хозяйства земли. Палестинцы имеют весьма ограниченный доступ ко всем этим ресурсам, что сильно бьет по их экономическому потенциалу.

Израильские поселения продолжали разрастаться и развиваться в рамках зоны C. Очередная волна переселенческих настроений захлестнула страну в августе 2005 года, когда Израиль эвакуировал 8,5 тыс. поселенцев из Газы и северной части Западного берега реки Иордан (северная Самария). По мере того как переселенцев становилось все больше, улучшалась и инфраструктура на колонизируемых территориях: появились новые дома и школы, больницы и даже собственный университет. За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом Иордана в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений на Западном берегу располагаются еще около 100 незаконных, даже по мнению израильских властей, форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тыс. единиц жилья.

Нынешний израильский премьер Биньямин Нетаньяху также последовательно выполняет шаги по продолжению строительства поселений на палестинских территориях. В том числе и поэтому он так эмоционально отреагировал на резолюцию ООН с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность. "По имеющейся у нас информации, эта резолюция, без сомнений, была инициирована администрацией Обамы, стоявшей за кулисами, подготовившей формулировки и потребовавшей ее принятия, — заявил премьер. — Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от этого сговора в ООН, но и закулисно вступила в него". На голосовании 23 декабря документ поддержали 14 членов СБ ООН, включая Россию (представитель США от голосования воздержался).

Что будет дальше

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН: поселенческая деятельность продолжится, а ныне существующие поселения эвакуированы не будут. После решения Совбеза премьер Нетаньяху пообещал, что правительство сделает "все возможное, чтобы Израилю не был нанесен ущерб этой постыдной резолюцией". В частности, было анонсировано, что страна пересмотрит отношения с ООН: в первую очередь, речь идет о вопросе размеров взносов Израиля в ООН и деятельности ее подразделений на территории страны. По данным израильского издания Haaretz, первым конкретным актом реакции на резолюцию стала отмена визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль (Киев также поддержал резолюцию). Многое в дальнейшем будет зависеть от поведения главного союзника Израиля — США. Еврейское государство рассчитывает, что избранный президент США Дональд Трамп выберет более произраильский вектор политики, нежели его предшественник Барак Обама, чьи отношения с Нетаньяху были весьма прохладными. Надежду израильтянам дает и тот факт, что во время предвыборной кампании миллиардер-республиканец обещал перенести посольство США в Иерусалим, статус которого в рамках ООН оспаривается подавляющим большинством исламских стран. Также существует вероятность того, что при Трампе могут возобновиться переговоры между Израилем и Палестиной. Надежду на это Трамп выразил в своем твиттере: "Большое поражение вчера Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире. Печально, но мы все равно добьемся этого".

The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2016

Взгляды Трампа и нынешнего руководства Израиля совпадают и в том, что оба они испытывают недоверие по поводу иранской ядерной сделки (израильский премьер в марте 2015 года выступал в Конгрессе США против соглашения о ядерной программе Ирана, которое продвигал Белый дом). Так что не исключено, что при "произраильском" президенте Дональде Трампе строительство поселений продолжится с новой силой, а это значит, что заключение мирного договора с Палестиной будет отсрочено вновь.



Согласно более оптимистичным взглядам, которых придерживается, в частности, президент Палестины Махмуд Аббас, резолюция СБ будет способствовать возобновлению мирных палестино-израильских переговоров: "Принятие резолюции СБ ООН является моральной победой (палестинцев), это решение подтверждает незаконность израильских поселений на палестинских землях", — отметил Аббас. Однако, подчеркнул он, "резолюция СБ совсем не означает, что проблема уже решена". По словам Аббаса, ее смысл заключается в том, что "она открыла дверь для (возобновления палестино-израильских) переговоров и для установления мира".