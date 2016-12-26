Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дейнего: контактная группа в 2017 г. будет работать над "Минском" до победного конца

Международная панорама
26 декабря, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Формат минских переговоров не надо было продлевать, подчеркнул полпред ЛНР
Материал из 1 страницы
Владислав Дейнего

Владислав Дейнего

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Участники контактной группы и ее рабочих подгрупп в 2017 году продолжат работать над реализацией минских соглашений в полном объеме.

Смотрите также
Денис Пушилин и Владислав Дейнего (слева направо)
Полпреды ЛНР и ДНР об итогах минских соглашений в 2016 году. Видеотрансляция

Об этом ТАСС заявил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

"Формат (минских переговоров - прим. ТАСС) не надо было продлевать. Решение о том, что "Минск" надо выполнять в полном объеме, принималось в конце 2015 года", - сказал он.

"Работаем над полным выполнением минских соглашений до победного конца," - заявил Дейнего.

Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что график работы контактной группы и подгрупп на январь уже согласован.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
2
С трех вокзалов в Москве эвакуируют людей после сообщения об угрозе взрыва
3
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минтранс назвал основные версии катастрофы Ту-154
6
Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня