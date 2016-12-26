Дейнего: контактная группа в 2017 г. будет работать над "Минском" до победного конца

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Участники контактной группы и ее рабочих подгрупп в 2017 году продолжат работать над реализацией минских соглашений в полном объеме.

Об этом ТАСС заявил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

"Формат (минских переговоров - прим. ТАСС) не надо было продлевать. Решение о том, что "Минск" надо выполнять в полном объеме, принималось в конце 2015 года", - сказал он.

"Работаем над полным выполнением минских соглашений до победного конца," - заявил Дейнего.

Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что график работы контактной группы и подгрупп на январь уже согласован.