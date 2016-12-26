Флаг Евросоюза был убран со здания резиденции президента Молдавии

КИШИНЕВ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Флаг Евросоюза был убран в эти выходные со стены здания резиденции президента Молдавии, где он висел вместе с молдавским стягом. Изменился и сайт президента, который ведется на трех языках: версии на английском и русском остались прежними, зато версию на румынском языке (RO) исправили на версию на молдавском (MD).

"Президент уважает конституцию и призывает всех следовать этому примеру", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Ион Чебан. Он напомнил, что согласно конституции Молдавии, государственным языком в стране "является молдавский язык на основе латинской графики".

Болезненный вопрос

Молдавия - одна из тех стран, у которых есть праздник, посвященный родному языку. В этот день принято воздавать дань памяти поэту Алексею Матеевичу - военному священнику русской императорской армии, который написал стихотворение "Наш язык", ставшее в 1994 году гимном страны.

Праздник был учрежден в 1990 году после того, как на волне провозглашенной в СССР перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент Молдавии провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы.

Тогда население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя.

Споры вокруг языкового вопроса вылились в конфликт в Гагаузии и войну в Приднестровье, раскол страны и не прекращающийся до сих пор конфликт.

Молдавский или румынский?

Теперь представители творческой интеллигенции в Молдавии требуют заменить название языка в конституции с молдавского на румынский. Они приводят аргументы, что молдавский - это вовсе не самостоятельный язык, а диалект современного румынского литературного языка, указывая, что на этом же диалекте говорят в исторической области Молдова на востоке Румынии.

Часть ученых и политиков в Кишиневе не согласна с этим мнением. Они считают, что молдавский язык сформировался в древности, когда существовало молдавское княжество, Румынию же как государство создали в XIX веке, тогда появился и современный румынский язык.

При этом все признают, что между молдавским и румынским фактически не существует разницы.

В этом году страсти вокруг языка разгорелись с новой силой после того, как Конституционный суд (КС) одобрил запрос группы радикально настроенных депутатов парламента о возможности называть государственный язык румынским вопреки основному закону.

Судьи объяснили это решение тем, что в Декларации о независимости Молдавии, которая является составной частью основного закона, язык называется румынским.

Оппозиция в парламенте подвергла это решение жесткой критике и отказалась голосовать за соответствующие изменения в основной закон, которые так и не были приняты.