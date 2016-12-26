ДНР и ЛНР объявили о решении передать Киеву через Савченко двух пленных женщин

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) решили передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин. Об этом говорится в совместном заявлении глав республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, размещенном на сайте Луганскинформцентра.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - отмечается в заявлении.

Главы республик указали, что "попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Рады Надежды Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей".

"Однако, за публичными обвинениями и репрессиями скрываются лишь очевидная беспомощность и недееспособность президента Украины и его окружения, не желающих выполнять свои обязательства в рамках минского процесса, - подчеркивается в совместном заявлении. - Новейшая история показывает, что у украинских женщин зачастую лучше получается решать политические и экономические проблемы, а порой - и управлять страной".

В этой связи Захарченко и Плотницкий заявили, что остаются "открытыми к диалогу с теми представителями здоровой части украинского народа - депутатами, общественными деятелями, журналистами, - кто реально настроен на реализацию Минских соглашений, решение проблем многострадального Донбасса".