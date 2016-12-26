При попытке нелегально проникнуть в США пропали без вести 19 бразильцев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские власти объявили пропавшими без вести 19 граждан, которые пытались нелегально проникнуть в США с территории Багамских островов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства крупнейшей южноамериканской страны.

"Министерство иностранных дел объявило пропавшими без вести 19 граждан Бразилии, которые находились на территории Багамских островов. Существует подозрение, что они путешествовали на лодке, которая потерпела крушение при переходе от Багам до США - страны, в которую они пытались проникнуть нелегально", - отмечено в документе. Его авторы тем не менее подчеркнули, что эта гипотеза пока не имеет официального подтверждения.

"Посольство Бразилии в Нассау (Багамы) и консульство Бразилии в Майами (США) находятся в контакте с родственниками и властями обоих государств, с тем чтобы найти информацию о местонахождении пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Ранее газета O Estado de S. Paulo сообщила, что по меньшей мере 19 граждан Бразилии пропали без вести при попытке нелегально проникнуть в США с территории Багамских островов. По информации издания, несколько жителей крупнейшей южноамериканской страны предупредили свои семьи, что вместе с десятками других нелегальных иммигрантов отправятся в Майами на лодке, отплывающей 6 ноября. С тех пор они не выходили на связь, обеспокоенные родственники обратились за информацией к бразильским властям.

В течение последних недель МИД Бразилии безуспешно пытается установить местонахождение пропавших сограждан. Данных об их гибели или аресте не поступало, также не сообщалось о кораблекрушениях в этом районе. Гражданам Бразилии не требуется виза для посещения Багам, поэтому территория островного государства часто используется теми жителями южноамериканской страны, которые решили нелегально проникнуть в США.