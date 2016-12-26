Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Международная панорама
26 декабря, 18:51 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Альфонсо Прат-Гай, возглавлявший с 2002 по 2004 годы Центробанк Аргентины, занял пост министра финансов год назад после прихода к власти президента Маурисио Макри
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр финансов Аргентины Альфонсо Прат-Гай подал в отставку. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правительства Маркос Пенья.

"Принимая во внимание задачи, которые нас ждут в следующем году, было принято решение разделить Министерство финансов на два ведомства", - сказал он. "В связи с этим Прат-Гая попросили подать в отставку", - добавил он.

По словам Пеньи, новые ведомства - Министерство казначейства и Министерство финансов - возглавят Николас Духовни и Луис Капуто.

Прат-Гай, возглавлявший с 2002 по 2004 годы Центробанк Аргентины, занял пост министра финансов год назад после прихода к власти президента Маурисио Макри. Решение об его отставке было принято на фоне рецессии, с которой новое правительство планировала справиться в более короткие сроки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Аргентина
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова
2
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Истории людей, погибших над Черным морем
6
Биография Валерия Халилова
7
В Ужгороде пес два дня охранял на железнодорожных рельсах раненую собаку
Темы дня