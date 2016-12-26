Министр финансов Аргентины подал в отставку

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр финансов Аргентины Альфонсо Прат-Гай подал в отставку. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правительства Маркос Пенья.

"Принимая во внимание задачи, которые нас ждут в следующем году, было принято решение разделить Министерство финансов на два ведомства", - сказал он. "В связи с этим Прат-Гая попросили подать в отставку", - добавил он.

По словам Пеньи, новые ведомства - Министерство казначейства и Министерство финансов - возглавят Николас Духовни и Луис Капуто.

Прат-Гай, возглавлявший с 2002 по 2004 годы Центробанк Аргентины, занял пост министра финансов год назад после прихода к власти президента Маурисио Макри. Решение об его отставке было принято на фоне рецессии, с которой новое правительство планировала справиться в более короткие сроки.