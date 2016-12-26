СМИ: сотни активистов отправились пешком из Берлина в Алеппо, выступая против войны

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БЕРЛИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Несколько сотен активистов отправились пешком из Берлина в направлении сирийского города Алеппо, протестуя против войны в Сирии. Об этом сообщила радиостанция RBB.
Инициатором акции выступила берлинская журналистка Анна Элбот. В Facebook инициатива получила название "Гражданский марш для Алеппо". Активисты собрались на территории бывшего аэропорта Темпельхоф, откуда отправились в путь, держа в руках белые флаги. Они намерены преодолеть более 3 тыс. км и пройти через территории Германии, Чехии, Австрии, Словении, Хорватии, Сербии, Республики Македония, Греции и Турции.
Участники планируют преодолевать по 20 км в день и достигнуть цели примерно через 3,5 месяца. Часть активистов рассчитывает пройти весь путь, другая - лишь определенный отрезок пути. Они надеются, что к ним присоединятся и другие борцы за мир и что им удастся как минимум дойти до турецко-сирийской границы.
"Важно говорить друг с другом, - отметила Элбот. - Нельзя и дальше просто сидеть и говорить, что ничего нельзя сделать".