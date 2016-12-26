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Сообщение о бомбе на вокзале Брюсселя оказалось ложным

Международная панорама
26 декабря, 19:42 дата обновления: 26 декабря, 20:25 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
Здание проверили саперы
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© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Сообщение о заложенной бомбе в здании Северного вокзала Брюсселя было ложным. Об этом сообщил телеканал RTBF.

После анонимного звонка с сообщением о заложенной бомбе на вокзале в течение двух часов полиция провела частичную эвакуацию. Здание проверили саперы, взрывное устройство найдено не было, к настоящему моменту вокзал полностью возобновил работу, уточняет телеканал.

По данным МВД королевства, в Бельгии в этом году сообщения о готовящихся терактах и заложенных бомбах поступают в полицию практически ежедневно. Полиция отмечает, что при анонимных звонках более чем в половине случаев удается точно идентифицировать звонившего, которого затем ждет судебный иск о возмещении ущерба. Так, в случае закрытого на два часа вокзала может быть подан иск на сумму в несколько десятков тысяч евро. 

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