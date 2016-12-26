ДНР в качестве акта доброй воли 27 декабря передаст Киеву двух пленных

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ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 27 декабря передадут украинской стороне двух пленных. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности республики.
"В 9:00 (мск) состоится передача двух пленных украинской стороне в качестве акта доброй воли", - цитирует заявление ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).
Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о решении передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.
Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.