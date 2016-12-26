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Нетаньяху: "энергичный ответ" на резолюцию ООН укрепит позиции Израиля

Международная панорама
26 декабря, 21:28 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA/DAN BALILTY/POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. "Энергичный ответ" Израиля на принятую в пятницу Советом Безопасности ООН резолюцию по еврейским поселениям на палестинских территориях должен продемонстрировать другим странам сильную позицию еврейского государства. Уверенность в этом выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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"Наши отношения с государствами мира не только не пострадают, но с течением времени они будут только улучшаться, потому что народы мира уважают сильные государства, которые способны постоять за себя, и не уважают слабые, заискивающие страны, которые склоняют головы", - подчеркнул он, выступая на презентации плана развития района Галилеи в северной части Израиля. "Израиль - гордая страна, которая не подставляет вторую щеку, и это ответственный, вымеренный и энергичный ответ, дающий понять всем народам мира, что сделанное в ООН для нас неприемлемо", - добавил Нетаньяху.

Совет Безопасности ООН  принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, и он был принят.

Нетаньяху объявил об отмене планировавшегося на этой неделе визита в еврейское государство украинского премьера Владимира Гройсмана из-за голосования Киева в СБ ООН за резолюцию по поселениям. В воскресенье премьер вызвал к себе на беседу посла США, а также дал указание МИД вызвать послов стран - членов СБ ООН, голосовавших за документ по поселениям.

Резолюцию, предложенную, а затем снятую Египтом с голосования в четверг, выдвинули повторно в пятницу в СБ ООН Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла. Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландии, а также отменил визит главы МИД Сенегала, который должен был состояться через три недели, и прекратил реализацию всех программ помощи этой стране. С Малайзией и Венесуэлой у Израиля нет дипотношений.

Нетаньяху также отдал распоряжение министерству иностранных дел в течение месяца провести ревизию отношений Израиля с ООН.

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