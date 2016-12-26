Медиагруппа Коломойского закрывает проект Ukraine Today

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КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "1+1 Медиа", принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, решила с 1 января 2017 года закрыть международный информационный канал Ukraine Today ("Украина сегодня"). Об этом изданию "Лига" сообщил генеральный директор медиахолдинга Александр Ткаченко.
"Проект должен был стать голосом страны для международного сообщества. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - сказал Ткаченко. При этом он признал, что поддерживать исключительно социальный проект для группы оказалось непосильно.
Международный новостной телеканал Ukraine Today начал вещание в августе 2014 года. Трансляции шли круглосуточно на английском языке. Канал могли смотреть зрители всей Украины, большей части Европы и России. По итогам 2015 года сигнал канала охватывал более 17 млн домохозяйств в Европе и США.
Однако с 1 апреля 2016 года канал прекратил телевизионное вещание, полностью перейдя в интернет-плоскость. Причиной этого стала дороговизна телевещания и недостаточность инвестиций. Бюджет канала в 2016 году был урезан практически вдвое.
Активы группы "1+1 Медиа" включают в себя семь украинских телеканалов и группу интернет-сайтов.