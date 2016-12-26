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Медиагруппа Коломойского закрывает проект Ukraine Today

Международная панорама
26 декабря, 21:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС
Международный новостной телеканал Ukraine Today начал вещание в августе 2014 года
Материал из 1 страницы
© Константин Сазончик/ТАСС

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "1+1 Медиа", принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, решила с 1 января 2017 года закрыть международный информационный канал Ukraine Today ("Украина сегодня"). Об этом изданию "Лига" сообщил генеральный директор медиахолдинга Александр Ткаченко.

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"Проект должен был стать голосом страны для международного сообщества. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - сказал Ткаченко. При этом он признал, что поддерживать исключительно социальный проект для группы оказалось непосильно.

Международный новостной телеканал Ukraine Today  начал вещание в августе 2014 года. Трансляции шли круглосуточно на английском языке. Канал могли смотреть зрители всей Украины, большей части Европы и России. По итогам 2015 года сигнал канала охватывал более 17 млн домохозяйств в Европе и США.

Однако с 1 апреля 2016 года канал прекратил телевизионное вещание, полностью перейдя в интернет-плоскость. Причиной этого стала дороговизна телевещания и недостаточность инвестиций. Бюджет канала в 2016 году был урезан практически вдвое.

Активы группы "1+1 Медиа" включают в себя семь украинских телеканалов и группу интернет-сайтов.

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