Медиагруппа Коломойского закрывает проект Ukraine Today

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "1+1 Медиа", принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, решила с 1 января 2017 года закрыть международный информационный канал Ukraine Today ("Украина сегодня"). Об этом изданию "Лига" сообщил генеральный директор медиахолдинга Александр Ткаченко.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Проект должен был стать голосом страны для международного сообщества. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - сказал Ткаченко. При этом он признал, что поддерживать исключительно социальный проект для группы оказалось непосильно.

Международный новостной телеканал Ukraine Today начал вещание в августе 2014 года. Трансляции шли круглосуточно на английском языке. Канал могли смотреть зрители всей Украины, большей части Европы и России. По итогам 2015 года сигнал канала охватывал более 17 млн домохозяйств в Европе и США.

Однако с 1 апреля 2016 года канал прекратил телевизионное вещание, полностью перейдя в интернет-плоскость. Причиной этого стала дороговизна телевещания и недостаточность инвестиций. Бюджет канала в 2016 году был урезан практически вдвое.

Активы группы "1+1 Медиа" включают в себя семь украинских телеканалов и группу интернет-сайтов.