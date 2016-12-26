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Bild: Киссинджер станет при Трампе посредником между Вашингтоном и Москвой

Международная панорама
26 декабря, 21:52 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Газета отметила, что экс-госсекретарь знает президента РФ Владимира Путина со времени падения Берлинской стены
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Генри Киссинджер

Генри Киссинджер

© EPA/TERJE BENDIKSBY

БЕРЛИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет при Дональде Трампе посредником в отношениях между Белым домом и Кремлем и будет участвовать в разработке плана нормализации ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в команде будущего президента США и данные европейских спецслужб.

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"Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем", - пишет издание. Как отмечается в статье, особенно ценен опыт Киссинджера в свете потенциальной угрозы начала новой холодной войны и непростых отношений Трампа и китайского правительства.

Bild указала на то, что экс-госсекретарь "знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены". Издание подчеркивает, что Киссинджер относится к немногим американцам, которые регулярно встречались с российским лидером.

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Газета сообщила, что согласно информации западноевропейских спецслужб будущий президент стремится снять санкции против России по совету Киссинджера. Бывший госсекретарь советует "признать гегемонию России" в бывших советских республиках от Белоруссии, Украины и Грузии до Казахстана. "Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем", - говорится в материале.

В том, что касается урегулирования ситуации на Украине, главная идея Киссинджера состоит в том, что Россия должна гарантировать безопасность на востоке страны. "В ответ Запад в дальнейшем не будет затрагивать вопрос Крыма", - пишет газета.

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