Военачальник США назвал сроки победы над ИГ

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может быть разгромлена не раньше, чем через два года. Такое мнение высказал командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в интервью сетевому изданию The Daily Beast.

По его словам, при упорной работе возглавляемая США антитеррористическая коалиция сможет освободить от боевиков Мосул и Ракку, а также уничтожить остатки группировки, которые попытаются спрятаться в Сирийской пустыне, не ранее конца 2018 года. При этом генерал не указал точных сроков проведения операции по зачистке пустыни, но отметил, что кампания западной коалиции идет медленно.

The Daily Beast отмечает, что Таунсенд сделал необычное для американского военачальника заявление, когда во время интервью назвал "на удивление дисциплинированными" союзниками формирования местных ополченцев, в том числе и поддерживаемые Ираном шиитские группы. Американский генерал также отметил успехи сформированных в Ираке шиитских добровольческих отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби", которые вошли в город Талль-Афар, к западу от Мосула, и смогли нарушить снабжение боевиков. "Аль-Хашд аш-Шааби" продвигаются гораздо быстрее, чем мы ожидали. Они прекрасно выполняют свою работу", - сказал он.

Таунсенд подчеркнул, что эти формирования действуют профессионально, несмотря на обвинения в военных преступлениях против суннитов. "До своего приезда сюда ( в Ирак- прим. ТАСС) я читал разные вещи об "Аль-Хашд аш- Шааби". Но когда я сюда приехал, то не увидел такого поведения (с их стороны). Мы не сталкивались со случаями плохого поведения и нарушениями дисциплины", - пояснил он.

Генерал рассказал о новом иракском законе, который вступает в силу уже на этой неделе. Он легализует местные вооруженные формирования и берет их под защиту ВС Ирака, однако подчиняться такие отряды будут непосредственно премьер-министру страны Хейдару аль-Абади. Таунсенд считает, что новый закон сделает Ирак безопаснее в том случае, если эти группы станут для республики неким аналогом национальной гвардии.