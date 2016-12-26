Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военачальник США назвал сроки победы над ИГ

Международная панорама
26 декабря, 22:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
По словам Стивена Таунсенда, освободить от боевиков Мосул и Ракку, а также уничтожить террористов, которые попытаются спрятаться в Сирийской пустыне удастся не ранее конца 2018 года
Материал из 1 страницы
© EPA/MOHAMMED BADRA

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может быть разгромлена не раньше, чем через два года. Такое мнение высказал командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в интервью сетевому изданию The Daily Beast.

Читайте также новости по теме:
Борьба с "Исламским государством"
© EPA/AHMED JALIL
СМИ: на востоке Алеппо обнаружено захоронение жертв расправы террористов
Al Jazeera: ВС США ведут артиллерийский обстрел позиций ИГ в Мосуле
В оккупированный ИГ Мосул доставлено четыре млн писем с поддержкой горожан

По его словам, при упорной работе возглавляемая США антитеррористическая коалиция сможет освободить от боевиков Мосул и Ракку, а также уничтожить остатки группировки, которые попытаются спрятаться в Сирийской пустыне, не ранее конца 2018 года. При этом генерал не указал точных сроков проведения операции по зачистке пустыни, но отметил, что кампания западной коалиции идет медленно.

The Daily Beast отмечает, что Таунсенд сделал необычное для американского военачальника заявление, когда во время интервью назвал "на удивление дисциплинированными" союзниками формирования местных ополченцев, в том числе и поддерживаемые Ираном шиитские группы. Американский генерал также отметил успехи сформированных в Ираке шиитских добровольческих отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби", которые вошли в город Талль-Афар, к западу от Мосула, и смогли нарушить снабжение боевиков. "Аль-Хашд аш-Шааби" продвигаются гораздо быстрее, чем мы ожидали. Они прекрасно выполняют свою работу", - сказал он.

Таунсенд подчеркнул, что эти формирования действуют профессионально, несмотря на обвинения в военных преступлениях против суннитов. "До своего приезда сюда ( в Ирак- прим. ТАСС) я читал разные вещи об "Аль-Хашд аш- Шааби". Но когда я сюда приехал, то не увидел такого поведения (с их стороны). Мы не сталкивались со случаями плохого поведения и нарушениями дисциплины", - пояснил он.

Генерал рассказал о новом иракском законе, который вступает в силу уже на этой неделе. Он легализует местные вооруженные формирования и берет их под защиту ВС Ирака, однако подчиняться такие отряды будут непосредственно премьер-министру страны Хейдару аль-Абади. Таунсенд считает, что новый закон сделает Ирак безопаснее в том случае, если эти группы станут для республики неким аналогом национальной гвардии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
5
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня