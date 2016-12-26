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Суд Киева отказался допрашивать Януковича по видеосвязи по делу о госизмене

Международная панорама
26 декабря, 22:01 дата обновления: 26 декабря, 22:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС
Суд, по словам адвоката, также отказался получать от него показания по видеосвязи
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство экс-президента Украины Виктора Януковича о проведении его допроса в режиме видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

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"Был суд о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование по делу о госизмене. В рамках данного суда заявлялось ходатайство лично Виктором Януковичем о его допросе. Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания (по видеосвязи - прим. ТАСС)", - отметил Сердюк.

По его словам, суд мотивировал отказ тем, что "если есть адвокат, то допрашивать само лицо, обвиняемое в совершении преступлений, нет смысла". Сердюк уверен, что такой подход нарушает права его подзащитного.

"Это грубо противоречит Европейской конвенции по правам человека, это грубо противоречит принципам уголовного судопроизводства, потому что право предстать перед судом и дать суду показания - это абсолютное и нерушимое право каждого гражданина как Украины, так и любой другой страны", - подчеркнул адвокат. В связи с отказом суда в удовлетворении ходатайства защита Януковича заявила судье отвод, так как, пояснил Сердюк, "отказ суда в ходатайстве защиты провести такие допросы свидетельствует о его нежелании устанавливать истину".
Сердюк выразил уверенность, что "решение Печерский суд принимает под политическим давлением".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября во время судебного заседания по делу сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в преступлениях против участников "майдана", зачитал уведомление об открытии уголовного дела против Януковича, которого он обвинил в государственной измене. Экс-президент в этот момент находился в Ростове-на-Дону, откуда отвечал на вопросы суда в Киеве в режиме видеосвязи. Луценко сообщил, что соответствующее уведомление было направлено в РФ. Генпрокуратура Украины также вызвала Януковича на допросы в качестве подозреваемого.

Киевский суд 15 декабря разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать Януковича по обвинению в госизмене. В тот же день Сердюк заявил, что это решение будет обжаловано в различных инстанциях вплоть до в Европейского суда по правам человека. 

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