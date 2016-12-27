Абэ посетит Перл-Харбор и проведет встречу с Обамой

ТОКИО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начинает свой двухдневный визит на Гавайи, в ходе которого почтит память жертв японской бомбардировки Перл-Харбора в 1941 году, а также проведет последнюю встречу с действующим президентом США Бараком Обамой. Вместе с Абэ Гавайи также посетит глава МИД Фумио Кисида и министр обороны Томоми Инада.

"Я хочу вместе с президентом Обамой донести до всего мира направленный в будущее сигнал о том, что необходимо ценить примирение и нельзя допустить повторения ужасов войны", - сказал глава японского правительства перед вылетом из Токио.

Говоря о предстоящей встрече с действующим президентом США, Абэ отметил, что она суммирует все остальные переговоры, которые они провели за последние четыре года. "Это будет последняя встреча на высшем уровне с президентом Обамой. Я хочу поговорить о задачах, которые перед нами стояли, а также о важности нашего двустороннего альянса, укреплением которого мы занимались", - добавил японский премьер.

Старший директор по делам Азии при Совете национальной безопасности Белого дома Дэниел Критенбринк на брифинге 22 декабря в свою очередь отметил, что нынешняя встреча Абэ и Обамы "является демонстрацией того, как две страны могут преодолеть очень болезненные вопросы истории и стать ближайшими союзниками и друзьями".

Первый или нет?

Когда Абэ 5 декабря объявил о своем визите на Гавайи, в японском МИД подчеркивали, что он станет первым японским премьером, посетившим место атаки императорской армии на американский флот в бухте Перл-Харбор. Однако вскоре японские СМИ подвергли сомнению эту информацию, после чего правительству пришлось выступать с ее официальным опровержением.

По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги, внешнеполитическое ведомство страны подтвердило, что в 1956 Перл-Харбор посетил премьер Итиро Хатояма, а еще через год это сделал Нобусукэ Киси - дед Синдзо Абэ.

Вместе с тем нынешнему премьеру все же удастся в чем-то превзойти своих предшественников на этом посту. Он станет первым главой японского правительства, принявшим участие в памятной церемонии у мемориала линкору "Аризона" (USS Arizona), затонувшему во время бомбардировки. "Он также станет первым японским премьером, кто почтит память жертв бомбардировки вместе с президентом США", - отметил Суга на пресс-конференции 26 декабря.

Ранее в правительстве Японии неоднократно заявляли, что Абэ во время визита на Гавайи не будет извиняться за японское нападение на базу ВМС США. "Нынешний визит предпринимается для того, чтобы почтить души погибших на войне, это не ради извинений. Это предоставит прекрасную возможность мощно показать всему миру, что японо- американский союз как "союз мечты" вносит вклад в мир и процветание Азиатско-Тихоокеанского региона, всего международного сообщества", - говорил генсек японского кабмина

Ответ на визит в Хиросиму?

В мае этого года Обама совершил визит в Хиросиму, став первым президентом США, посетившим этот город, который, наряду с Нагасаки, подвергся американским атомным бомбардировкам в 1945 году. Извинений за атомные удары, однако, он не принес. Изначально было понятно, что американская сторона не намеревается извиняться за события конца Второй мировой войны - такая позиция четко озвучивалась Белым домом.

После этого многие японские наблюдатели стали высказывать мнение, что Абэ должен в конце года совершить ответный визит на Гавайи. Однако сейчас японская сторона предпочитает официально говорить о посещении Абэ Перл- Харбора как о "добровольном", а не ответном визите.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японской империи. Эти атаки стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки двух японских городов и оправдывают это военной необходимостью.

В момент удара в обоих городах, по разным оценкам, погибли от 140 до 170 тысяч человек. Многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки, в результате чего общее число жертв в настоящее время составляет около 470 тысяч человек.

Атака на Перл-Харбор

Объединенная эскадра ВМС Японии 7 декабря 1941 года скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по Перл- Харбору - главной базе Тихоокеанского флота США. В результате нападения были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов, погибли около 2,4 тыс. человек. Японские силы потеряли 29 самолетов и 5 малых подлодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили тем самым во Вторую мировую войну.

После удара по Перл-Харбору японские войска быстро захватили практически всю Восточную Азию, однако ход боевых действий вскоре изменился в пользу США и их союзников. Токио после ожесточенных сражений потерял все оккупированные территории и свой южный остров Окинава. В августе 1945 года США нанесли первые в истории человечества атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, в результате которых погибли сотни тысяч человек.