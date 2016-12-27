СМИ: турецкий суд запретил освещать расследование убийства российского посла

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Суд Анкары запретил средствам массовой информации освещать расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Об этом в понедельник вечером сообщило Анатолийское агентство.
По сведениям его источника в суде, решение было принято в ответ на запрос прокуратуры турецкой столицы. Под запрет, в частности, попадает распространение видеозаписей с места преступления, а также сведений о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей. В силе он останется до завершения расследования.
Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".