СМИ: турецкий суд запретил освещать расследование убийства российского посла

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Суд Анкары запретил средствам массовой информации освещать расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Об этом в понедельник вечером сообщило Анатолийское агентство.

По сведениям его источника в суде, решение было принято в ответ на запрос прокуратуры турецкой столицы. Под запрет, в частности, попадает распространение видеозаписей с места преступления, а также сведений о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей. В силе он останется до завершения расследования.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".