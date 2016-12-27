Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: турецкий суд запретил освещать расследование убийства российского посла

Международная панорама
27 декабря, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Под запрет, в частности, попадает распространение видеозаписей с места преступления, а также сведений о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Суд Анкары запретил средствам массовой информации освещать расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Смотрите также
МВД Турции: убийца посла РФ в Анкаре не был террористом-одиночкой

Об этом в понедельник вечером сообщило Анатолийское агентство.

По сведениям его источника в суде, решение было принято в ответ на запрос прокуратуры турецкой столицы. Под запрет, в частности, попадает распространение видеозаписей с места преступления, а также сведений о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей. В силе он останется до завершения расследования.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Смотрите также

"Гнусный теракт": мировая реакция на убийство российского посла
Премьер Турции посетил посольство РФ в Анкаре, чтобы почтить память Андрея Карлова
Совфед примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции
Эрдоган рассказал Путину о расследовании убийства российского посла в Турции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Турция
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
5
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
Темы дня