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Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить себя на выборах

Международная панорама
27 декабря, 1:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам республиканца, действующий президент США сказал, что победил бы Дональда Трампа
Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. У уходящего президента США, демократа Барака Обамы не было бы шансов добиться победы на президентских выборах, если бы у него была возможность переизбираться на третий срок. Об этом заявил в понедельник избранный глава государства Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Ему следовало так сказать, но я говорю - ничего не выйдет!" - написал республиканец.

Он перечислил главные, на его взгляд, точки расхождения во мнениях с Обамой, обеспечившие поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября. Это - занятость, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), реформа системы медицинского страхования.

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Обама в опубликованном ранее интервью телекомпании CNN отметил, что большинство американцев "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли, то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - сказал он, добавив, что его уверенность основывается на беседах с людьми по всей стране.

Затронув вопрос о поражении кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, которой он оказывал поддержку, Обама отметил, что одной из причин стали проблемы, возникшие у экс-госсекретаря в общении с прессой. "Считаю, что Хиллари Клинтон великолепно действовала в очень нелегких условиях. Я говорил об этом публично и повторяю вновь", - указал Обама.

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.

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