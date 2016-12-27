Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить себя на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. У уходящего президента США, демократа Барака Обамы не было бы шансов добиться победы на президентских выборах, если бы у него была возможность переизбираться на третий срок. Об этом заявил в понедельник избранный глава государства Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Ему следовало так сказать, но я говорю - ничего не выйдет!" - написал республиканец.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

Он перечислил главные, на его взгляд, точки расхождения во мнениях с Обамой, обеспечившие поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября. Это - занятость, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), реформа системы медицинского страхования.

Обама в опубликованном ранее интервью телекомпании CNN отметил, что большинство американцев "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли, то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - сказал он, добавив, что его уверенность основывается на беседах с людьми по всей стране.

Затронув вопрос о поражении кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, которой он оказывал поддержку, Обама отметил, что одной из причин стали проблемы, возникшие у экс-госсекретаря в общении с прессой. "Считаю, что Хиллари Клинтон великолепно действовала в очень нелегких условиях. Я говорил об этом публично и повторяю вновь", - указал Обама.

Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.