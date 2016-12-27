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Додон заявил, что на здании резиденции президента не будет флага Евросоюза

Международная панорама
27 декабря, 1:51 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Законодательство Молдавии не предусматривает, что на государственных учреждениях должны быть в обязательном порядке вывешены и другие флаги, отметил президент
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Игорь Додон во время церемонии инаугурации

Игорь Додон во время церемонии инаугурации

© Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на здании его резиденции отныне будет развеваться только государственный флаг. В минувшие выходные стяг Евросоюза, который висел рядом с молдавским, был снят.

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"На здании резиденции президента будет, как гласит закон, в обязательном порядке висеть флаг Республики Молдова, и только он", - заявил Додон, выступая в понедельник вечером в эфире молдавского телеканала "ПРО- ТВ". Законодательство Молдавии, продолжил он, не предусматривает, что на государственных учреждениях должны быть в обязательном порядке вывешены и другие флаги.

Додон отметил, что "ничего не имеет против Европейского союза" и намерен продолжить сотрудничество с евросообществом. "Я встречался с послами стран ЕС, аккредитованными в Кишиневе, и договорился, что раз в месяц мы будем встречаться для того, чтобы обсуждать текущие проблемы. Второй официальный визит после Москвы я совершу в Брюссель. Поэтому отношения с ЕС остаются хорошими и будут конструктивно развиваться", - подчеркнул он.

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Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
© Вадим Денисов/ТАСС

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии

Додон также пояснил то, что на сайте президента версию на румынском языке (RO) исправили на версию на молдавском (MD).

"Президент должен соблюдать законодательство и конституцию, в которой четко сказано, что государственным языком Республики Молдова является молдавский. Я уважаю основной закон, и так будет на протяжении всего моего мандата", - сказал глава государства. Он подверг критике недавно принятое решение Конституционного суда, который признал приоритетной Декларацию о независимости, в которой государственным языком провозглашен румынский.

"Конституция страны превыше других документов", - заявил он, добавив, что "с данным решением Конституционного суда еще предстоит разобраться". "До тех пор, пока граждане не решат изменить конституцию, ситуация не изменится", - уверен Додон.

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