Додон заявил, что на здании резиденции президента не будет флага Евросоюза

Комплексная тренировка войск связи прошла в Восточном военном округеАрмия и ОПК 27 декабря, 3:52
Трамп назвал состояние экономики США не столь безнадежным, как до выборовМеждународная панорама 27 декабря, 3:45
Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на корабли в соединения и части ТОФАрмия и ОПК 27 декабря, 3:28
Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в КанадеСпорт 27 декабря, 3:01
Пять человек, из них трое полицейских, ранены злоумышленником на западе МосквыПроисшествия 27 декабря, 2:59
Ученые ДВФУ в 2017 году проведут разведочное бурение в Арктике для "Роснефти"Наука 27 декабря, 2:44
Bild: правящая в ФРГ коалиция планирует принять новый антитеррористический планМеждународная панорама 27 декабря, 2:09
Выставка "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа открывается в Бахрушинском музееКультура 27 декабря, 1:58
Додон заявил, что на здании резиденции президента не будет флага ЕвросоюзаМеждународная панорама 27 декабря, 1:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на здании его резиденции отныне будет развеваться только государственный флаг. В минувшие выходные стяг Евросоюза, который висел рядом с молдавским, был снят.
"На здании резиденции президента будет, как гласит закон, в обязательном порядке висеть флаг Республики Молдова, и только он", - заявил Додон, выступая в понедельник вечером в эфире молдавского телеканала "ПРО- ТВ". Законодательство Молдавии, продолжил он, не предусматривает, что на государственных учреждениях должны быть в обязательном порядке вывешены и другие флаги.
Додон отметил, что "ничего не имеет против Европейского союза" и намерен продолжить сотрудничество с евросообществом. "Я встречался с послами стран ЕС, аккредитованными в Кишиневе, и договорился, что раз в месяц мы будем встречаться для того, чтобы обсуждать текущие проблемы. Второй официальный визит после Москвы я совершу в Брюссель. Поэтому отношения с ЕС остаются хорошими и будут конструктивно развиваться", - подчеркнул он.
Додон также пояснил то, что на сайте президента версию на румынском языке (RO) исправили на версию на молдавском (MD).
"Президент должен соблюдать законодательство и конституцию, в которой четко сказано, что государственным языком Республики Молдова является молдавский. Я уважаю основной закон, и так будет на протяжении всего моего мандата", - сказал глава государства. Он подверг критике недавно принятое решение Конституционного суда, который признал приоритетной Декларацию о независимости, в которой государственным языком провозглашен румынский.
"Конституция страны превыше других документов", - заявил он, добавив, что "с данным решением Конституционного суда еще предстоит разобраться". "До тех пор, пока граждане не решат изменить конституцию, ситуация не изменится", - уверен Додон.