Си Цзиньпин: ситуация в мире повышает значимость роли ООН

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ПЕКИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Множество новых вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требуют повышения эффективности глобального управления и увеличивают значение роли ООН. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
"За прошедшие 10 лет на посту генерального секретаря ООН Пан Ги Мун предпринял активные усилия для укрепления мира, развития и процветания, а также внес важный вклад в укрепление сотрудничества Китая с ООН, - говорится в обнародованном сегодня на сайте МИД КНР сообщении. - В настоящее время каждая страна мира стоит перед множеством новых вызовов, что требует укрепления и повышения эффективности глобального управления, увеличивает значимость ООН".
"Пан Ги Мун исполнял устав ООН ответственно, работал над развитием Секретариата ООН, согласовывал работу со странами - членами организации, добился устойчивого развития до 2030 года Парижского соглашения по климату и (заключения) ряда других важных соглашений, добился несомненных успехов", - сказал Си Цзиньпин.
"Благодаря совместным усилиям, сотрудничество Китая и ООН вышло на новый уровень. Китай продолжит оказывать поддержку работе ООН, сохранит тесное сотрудничество с новым генеральным секретарем организации", - подытожил председатель КНР Си Цзиньпин.