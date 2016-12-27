Хакер-подросток утверждает, что проник в базу данных визового центра РФ в США

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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Неизвестный хакер утверждает, что ему удалось проникнуть в базу данных российского визового центра в США, получив доступ к информации об американцах, которые подали заявление на получение российской визы. Об этом в понедельник сообщил сетевой ресурс Buzzfeed, на контакт с которым вышел сам кибервзломщик.
Он переслал журналистам снимок изображения с экрана своего компьютера, на котором видны имена, фамилии, адреса электронной почты и телефонные номера десятков людей. Пятеро из них позже подтвердили Buzzfeed, что действительно обращались за визой.
Сам хакер, использующий псевдоним "Капасткий", сообщил, что принадлежит к группе "Хакеры нового мира", ему 17 лет и злого умысла в его действиях не было. "Я хочу, чтобы администраторы надежнее защищали информацию и понимали, к каким последствиям может привести утечка данных", - утверждает он.
В свою очередь, в посольстве РФ в США корреспонденту ТАСС сообщили, что с данными сообщениями в дипмиссии ознакомлены и проводят проверку. При этом собеседник агентства уточнил, что сайт визового центра зарегистрирован в США, работает по американским законам и его обслуживанием занимается американская компания.
По данным Buzzfeed, ею является фирма Invista Travel Logistics. Ее юрист Джон Шорман рассказал, что клиенты, подавшие заявление на получение визы, будут проинформированы о взломе, речь идет о тысячах людей. Центр работает в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Кроме того, в известность поставлены Федеральное бюро расследований и Министерство национальной безопасности.