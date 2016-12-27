Трамп упрекнул СМИ в утаивании правды о его благотворительном фонде

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп безвозмездно внес миллионы долларов в свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation. Все средства из него пошли на благотворительность. Об этом избранный глава государства заявил в понедельник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он упрекнул американские СМИ в том, что они, зная данный факт, не информируют широкую публику об этом. "Я отдал миллионы долларов фонду DJT Foundation, привлек и получил еще миллионы долларов дополнительно. Все они отданы на благотворительность, а СМИ об этом не сообщают", - посетовал Трамп.

I gave millions of dollars to DJT Foundation, raised or recieved millions more, ALL of which is given to charity, and media won't report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2016 г.

На прошлой неделе республиканец объявил о решении свернуть деятельность этого фонда, чтобы не допустить в дальнейшем конфликта своих частных и государственных интересов. Трамп также заявил, что гордится работой DJT Foundation, подчеркнув, что абсолютно все собранные им средства шли на помощь нуждающимся.

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В сентябре стало известно, что прокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование в отношении деятельности Donald J. Trump Foundation. Как заявил генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман, ведомство проводит проверку с целью убедиться, что фонд "соблюдает законы штата, регулирующие благотворительную деятельность". Расследование инициировано "из-за ряда сомнительных операций, о которых стало известно в последнее время", отметил он.

Деятельность Donald J. Trump Foundation также попала в последние месяцы под пристальное внимание американских СМИ. Газета The Washington Post, проведя собственное расследование, выяснила, что Трамп с 2008 года не пожертвовал ни цента в основанный им фонд. Кроме того, издание утверждало, что Трамп ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые должны были пойти на благотворительность. В частности, он якобы потратил $20 тыс. на покупку своего портрета, более $250 тыс. израсходовал в интересах своего бизнеса, а также использовал средства фонда на урегулирование судебных исков.