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Японские власти возобновили работы по переносу на север Окинавы авиабазы США Футэмма

Международная панорама
27 декабря, 7:45 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Ранее губернатор Окинавы Такэси Онаги был вынужден подчиниться решению Верховного суда страны и отменить вынесенный им запрет на перенос авиабазы
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ТОКИО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии официально уведомило сегодня о возобновлении строительных работ в районе Хэноко на северо- востоке острова Окинава для переноса туда авиабазы морской пехоты США Футэмма, против чего выступают местные власти и значительная часть населения. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Я довел точку зрения правительства, - сказал он, - до губернатора Окинавы Такэси Онаги". Ранее тот был вынужден подчиниться решению Верховного суда страны и отменить вынесенный им запрет на перенос авиабазы.

27 декабря губернатор встретился в Токио с Ёсихидэ Сугой и попытался уговорить его провести еще один раунд консультаций перед возобновлением работ. Однако правительство, как передает телеканал TBS, отклонило эту просьбу, ссылаясь на решение суда.

Насыпные работы в районе Хэноко были прерваны в марте из-за противодействия губернатора Окинавы. Однако его действия были оспорены правительством, и Онага последовательно проиграл дело в судах всех инстанций.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты распложенных там вертолетов, а теперь и конвертопланов, представляют угрозу для местного населения. Движение за перенос базы резко усилилось после того, как 13 декабря разбился один из ее конвертопланов MV-22 Osprey.

Японо-американские переговоры о судьбе Футэммы идут с 2006 года. Местные власти и временами даже правительство Японии предлагали убрать базу за пределы Окинавы. Однако в конечном итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко и частично разместить на насыпных поверхностях в бухте. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее прежний губернатор согласился с таким вариантом. Его преемник Онага занимает более жесткую позицию по вопросу о переносе и дает понять, что может продолжить борьбу и после решения Верховного суда.

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