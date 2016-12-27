Абэ посетил несколько мемориалов на Гавайях и возложил венки

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник после своего прибытия на Гавайи посетил несколько мемориалов, где возложил венки.

Первую остановку глава правительства сделал на тихоокеанском Национальном мемориальном кладбище, где возложил венок у памятника военнослужащим Соединенных Штатов, почтив память о погибших минутой молчания.

Затем Абэ побывал на месте памятного знака, установленного в связи трагическим инцидентом, случившимся в 2001 году, когда американская подлодка столкнулась с японским рыболовецким судном. Девять членов его экипажа, включая нескольких детей, погибли.

Помимо этого, Абэ вместе с министром обороны Японии Томоми Инадой возложил цветы к мемориалу в память о японцах, прибывших на Гавайи в начале XIX столетия. Никаких публичных заявлений премьер-министр не делал.

Во вторник Абэ проведет встречу с президентом США Бараком Обамой. По его собственным словам, она будет суммировать все остальные переговоры, которые они провели за последние четыре года. "Это будет последняя встреча на высшем уровне с президентом Обамой. Я хочу поговорить о задачах, которые перед нами стояли, а также о важности нашего двустороннего альянса, укреплением которого мы занимались", - добавил японский премьер.

Кроме того, Абэ станет первым главой японского правительства, принявшим участие в памятной церемонии у мемориала линкору USS Arizona, затонувшему во время бомбардировки авиацией Японии Перл-Харбора в 1941 году.