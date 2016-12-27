Полиция Бельгии предотвратила шесть терактов за последние два года

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бельгии смогли предотвратить шесть террористических актов за последние два года. Об этом в интервью газете La Derniere Heure сообщил глава Федеральной судебной полиции Брюсселя Эрик Якобс.
"Я могу вам сказать, что в сотрудничестве с бельгийским Центром анализа угроз (OCAM) за два года, с ноября 2014 года, если быть точным, нам удалось предотвратить не менее шести попыток совершить теракт. Мы тесно сотрудничаем со службой разведки, мы работали по-настоящему вместе, чтобы достичь этого", - сказал глава полиции.
Якобс добавил, что полиция получает около 600 сообщений, связанных с терроризмом, ежедневно.
Говоря о терактах 22 марта в Брюсселе, Якобс отметил, что Бельгии понадобилась помощь зарубежных коллег для ведения расследования этих событий. "По прошествии времени можно констатировать, что для некоторых моментов не хватало квалификации и приходилось обращаться к зарубежным полицейским структурам, например для анализа взрывчатых веществ, быстрой обработки определенных данных. Европол и Интерпол поселились тут", - сказал он.
22 марта в Брюсселе произошли два взрыва в международном аэропорту, а также последовал взрыв на станции метро "Мальбек". Погибли 32 человека, более 300 пострадали.