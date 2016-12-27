Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО

КИШИНЕВ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару, известного призывами к вступлению нейтральной республики в НАТО и ее объединению с Румынией. Об этом говорится в указе, который подписал глава государства.

На своей странице в социальной сети Facebook Додон объяснил, что причиной отставки стали призывы Шалару об объединении с Румынией и вступлению в НАТО вопреки прописанному в Конституции нейтралитету. По его словам, министр стоял за появлением американской военной техники в Кишиневе в День Победы, "что иначе, как провокацией, квалифицировано быть не может". По словам главы Молдавии, Шалару уволил солидное число профессионалов из системы обороны и государственной безопасности, заменив их близкими к Либеральной партии людьми, поддерживающими унионистов (так называют здесь сторонников объединения с Румынией - прим. ТАСС).

"Более того, этот человек неоднократно обвинялся в нанесении ущерба имуществу Министерства обороны на десятки миллионов леев, национальном общественному бюджету, путем продажи боеприпасов, сомнительных сделок с оружием и материальными благами, находящимися на балансе министерства. Считаю, что на должность главы этого ведомства должен прийти профессионал, честный и преданный Республике Молдова человек", - заключил Додон.

Недавно Шалару заявил, что договорился со своим украинским коллегой Степаном Полтораком о подготовке совместного плана вывода российских военных и вооружений из Приднестровья, который предусматривает создание для них зеленого коридора на территории Украины, что вызвало резкую критику со стороны руководства непризнанной республики. Эти и другие его инициативы получили негативную оценку Партии социалистов Республики Молдова, которой до избрания президентом руководил Додон. Вместе с другими левыми партиями социалисты дважды ставили вопрос об отставке скандального министра, однако правящее большинство в парламенте, в которое входит делегировавшая его Либеральная партия, отклоняло эти инициативы из опасений раскола и распада коалиции.

Против своих

Все изменилось после того, как на днях лидер либералов Михай Гимпу обвинил Шалару, который является его заместителем по партии, в попытке осуществить внутрипартийный переворот. Как сообщил журналистам министр транспорта Молдавии, либерал Юрий Киринчук, после поражения Гимпу на президентских выборах, на которых тот заручился поддержкой всего 1,8% избирателей, Шалару предлагал однопартийцам взятки, чтобы сместить лидера и занять его место. В отместку Гимпу решил лишить Шалару партийной поддержки.

За министра заступился бывший президент Румынии Траян Бэсеску, который настаивает на объединении с Молдавией. Он назвал решение Гимпу "большой ошибкой". "Шалару, который всегда выступал за прозападный курс Молдавии, признают в НАТО и Европейском союзе", - заявил Бэсеску. В ответ Гимпу посоветовал ему "заниматься своими делами" и не затрагивать интересы молдавских либералов.