СМИ: Пан Ги Мун может объявить об участии в президентских выборах в Южной Корее

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СЕУЛ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во второй половине января может объявить об участии в досрочных президентских выборах в Республике Корея.
Об этом сообщил агентству Yonhap Ли Пхиль Ён - мэр уезда Ымсон провинции Чхунчхон- Пукто, где в 1944 году родился южнокорейский политик.
"Пан Ги Мун, который уходит с поста генсека в последний день декабря, вернется в Южную Корею в середине января 2017 года, - приводит слова мэра агентство. - В период между 15 и 20 января он выступит с первой публичной речью на своей малой родине, в которой намерен затронуть крайне важные темы".
По мнению политических обозревателей агентства, Пан Ги Мун объявит о намерении бороться за пост президента страны на выборах, которые состоятся в 2017 году. Ранее он не исключал такую возможность, но никогда не говорил об этом напрямую.
В Ымсоне находится родной дом Пан Ги Муна и могила его отца. Власти уезда недавно выделили $1,7 млн на создание парка, посвященного работе политика в качестве генерального секретаря ООН.
Согласно данным последних опросов общественного мнения, Пан Ги Мун является одним из наиболее популярных политиков в Республике Корея. За его кандидатуру на президентских выборах проголосовали бы около 20% избирателей. Примерно столько же отдали бы предпочтение лидеру оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ину, рейтинг остальных возможных кандидатов колеблется ниже отметки в 10%.